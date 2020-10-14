Аджоев: свои лучшие результаты Джорджевич показывал именно в Туле

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал переход в команду нападающего «Локомотива» Луки Джорджевича. Форвард стал игроком «Арсенала» на правах аренды.



«Джорджевич хорошо известен и руководству клуба, и команде, и нашим болельщикам. Можно сказать, свой человек, поэтому, конечно, мы рады его возвращению в «Арсенал». Если посмотреть на карьеру Луки до сегодняшнего дня, лучшие результаты он показывал именно в Туле. Тогда он также находился в аренде и очень помогал команде, забивал важные голы. Тут всё сложилось. Он знает «Арсенал», мы знаем его способности и возможности, поэтому, когда появился такой вариант, достаточно быстро договорились.

Будут ли ещё приобретения до закрытия этого трансферного окна? Посмотрим, селекционная работа ведётся непрерывно, но, в принципе, сейчас каждая линия укомплектована у нас достаточно хорошо", — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.