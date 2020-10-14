Сандро Шварц: «Динамо» — клуб с великой историей и традициями

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал назначение в московский клуб.

«Очень рад, что мне представилась возможность работать в «Динамо». Это клуб с великой историей и традициями. Это потрясающий вызов, с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем всё возможное для достижения наших целей», — приводит слова Шварца официальный сайт клуба.

Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года за неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. В качестве тренера возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.