«Акрон» возглавит Игорь Пикущак

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером тольяттинского «Акрона» станет Игорь Пикущак.

«Акрон» набрал 14 очков в 15 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

В качестве игрока Пикущак выступал за «Краснодар», «Амкар», китайский «Бэйцзин Хундэн» и молдавские клубы. В системе «Краснодара» работал тренером с 2017 года. Тренировал нападающих, входил в штаб молодёжной команды, возглавлял «Краснодар-2» в первенстве ПФЛ.

Весной 2018 года возглавил молодёжную команду «Краснодара». Летом 2018-го стал старшим тренером «Краснодара-2», в осенней части первенства ФНЛ сезона-2018/2019 де-факто был главным тренером. В феврале 2019-го был переведён на должность по работе с нападающими в системе клуба. В апреле 2019- го покинул «Краснодар». Летом 2019 года был назначен главным тренером армянского «Ноа».