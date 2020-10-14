Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером тольяттинского «Акрона» станет Игорь Пикущак.
«Акрон» набрал 14 очков в 15 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
В качестве игрока Пикущак выступал за «Краснодар», «Амкар», китайский «Бэйцзин Хундэн» и молдавские клубы. В системе «Краснодара» работал тренером с 2017 года. Тренировал нападающих, входил в штаб молодёжной команды, возглавлял «Краснодар-2» в первенстве ПФЛ.
Весной 2018 года возглавил молодёжную команду «Краснодара». Летом 2018-го стал старшим тренером «Краснодара-2», в осенней части первенства ФНЛ сезона-2018/2019 де-факто был главным тренером. В феврале 2019-го был переведён на должность по работе с нападающими в системе клуба. В апреле 2019- го покинул «Краснодар». Летом 2019 года был назначен главным тренером армянского «Ноа».
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20:34«Акрон» возглавит Игорь Пикущак Эксклюзив
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