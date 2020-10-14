Россия — Венгрия: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных России и Венгрии на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе: «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина».

Россия: Шунин, Смольников, Семёнов, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба.

Запасные: Сафонов, Джанаев, Кутепов, Караваев, Жиров, Черышев, Мостовой, Газинский, Фомин, Бакаев, Соболев, Комличенко.

Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич, Адам Салаи, Холендер.

Запасные: Хегедюш, Беше, Фиола, Кечкеш, Ланг, Чери, Надь, Шефер, Варга, Кёньвеш, Сёке.

Обслужит матч английская бригада арбитров под руководством Майкла Оливера, ассистировать будут судьи на линиях Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Венгрия.