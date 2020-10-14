Португалия — Швеция: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Португалии и Швеции на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Начало — в 21:45 мск.
Португалия: Патрисиу, Геррейру, Диаш, Пепе, Канселу, Данилу, Фернандеш, Карвалью, Бернарду Силва, Жота, Фелиш.
Запасные: Руи Силва, Рубен Семеду, Нелсон Семеду, Невеш, Каштелу, Моутинью, Саншеш, Оливейра, Рафаэл Силва, Тринкан, Андре Силва, Варела.
Швеция: Ольсен, Янссон, Лустиг, Бенгтссон, Линделёф, Классон, Экдаль, Кристоффер Олссон, Кулушевски, Куайсон, Берг.
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Хольмен, Юханссон, Крафт, Мартин Ольссон, Себастьян Ларссон, Сема, Сванберг, Свенссон, Исак, Джордан Ларссон.
Португалия, набрав семь очков, лидирует в группе 3 лиги А. Швеция (0) — на 4-м месте.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Швеция.
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