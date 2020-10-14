Англия — Дания: составы команд на матч Лиги наций

Стали известны составы сборных Англии и Дании на матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Англия: Пикфорд, Джеймс, Уолкер, Коди, Магуйар, Мэйтленд-Найлс, Райс, Филлипс, Маунт, Рашфорд, Кейн.
Запасные: Дин Хендерсон, Поуп, Александер-Арнольд, Гомес, Мингс, Уорд-Праус, Санчо, Грилиш, Джордан Хендерсон, Сака, Калверт-Льюин, Ингс.
Дания: Шмейхель, Кристенсен, Кьер, Васс, Хёйбьерг, Эриксен, Делейни, Поульсен, Брайтвайт, Дольберг, Сков.
Запасные: Хансен, Лоссль, Далсгор, Йоргенсен, Мехле, Вестергор, Биллинг, Йенсен, Систо, Гиткьяер, Винд.
Обслужит матч испанская бригада арбитров под руководством Хесуса Хиля Мансано, ассистировать будут судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья — Хуан Мунуэра.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Англия — Дания.
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