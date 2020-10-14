Финляндия обыграла Ирландию в Лиге наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Финляндии обыграла национальную команду Ирландии со счётом 1:0. Встреча состоялась в Вильнюсе на стадионе «LFF — Ветра». Обслуживала матч французская бригада арбитров во главе с Каримом Абедом, ассистировали судьи на линиях Сириль Муньйе и Мехди Рахмуни.

Единственный гол был забит в середине второго тайма — на 66-й минуте автором забитого мяча стал Фредрик Йенсен.

Финляндия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы 4 лиги В. Ирландия (2) — на 3-м месте. В следующем туре Финляндия на выезде сыграет с Болгарией, а Ирландия в гостях встретится с Уэльсом. Матчи состоятся 15 ноября.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций в группе 4 лиги С сборные Литвы и Албании сыграли вничью со счётом 0:0.