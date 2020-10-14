Кураньи: жду, что «Динамо» с приходом Шварца будет играть на новом уровне

Экс-нападающий «Динамо» Кевин Кураньи прокомментировал назначение Сандро Шварца новым главным тренером московского клуба.



«Динамо» сделало отличный выбор! Возможно, у Сандро не такой большой послужной список, как это может показаться на первый взгляд, но не стоит придавать этому серьёзного значения. Шварц — высококлассный специалист, высоко котируется в Германии. Фанатов «Майнца» крайне расстроил его уход.



Сандро знает, как делать хорошие команды, у него своя идея игры, которую он умеет донести до футболистов, у него прогрессивное футбольное мышление, так что жду, что «Динамо» теперь будет играть на новом уровне", — цитирует Кураньи пресс-служба «Динамо».

Сандро Шварц был уволен из «Майнца» в ноябре 2019 года за неудовлетворительные результаты команды в Бундеслиге. Специалист возглавлял команду с 2017 года, а до этого четыре года был наставником «Майнца» U19 и второй команды красно-белых. Будучи профессиональным футболистом, Шварц сыграл за «Майнц» более 100 матчей. В качестве тренера возглавлял ФК «Эшборн», который выступал в Региональной лиге Германии.