В сборной России ответили на шутку про пасы Смольникова

Пресс-служба сборной России прокомментировала ироничный твит сообщества ВГИК про защитника «Краснодара» Игоря Смольникова.
«Если Игорь Смольников сегодня сможет сделать более трех пасов вперёд, то можете закрывать этот ваш футбол», — говорится в сообщении ВГИКа.
«Три было. Что дальше?» — ответили на странице сборной России в «Твиттере».
Сейчас в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона В между национальными командами России и Венгрии. В стартовом составе российской команды вышел Игорь Смольников.
Сборная России, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Венгрия (6) — на втором месте. В 1-м туре Россия обыграла Сербию (3:1), во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2), в 3-м — сыграла вничью с Турцией (1:1). Венгрия обыграла Турцию (1:0) и Сербию (1:0).
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