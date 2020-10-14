Четыре игрока «Пармы» заразились коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Последняя серия тестов выявила четыре положительных результата на COVID-19. Четверо игроков, у одного из которых лёгкие симптомы, у остальных — заболевание протекает бессимптомно, изолированы в соответствии с федеральными и министерскими директивами. Кроме того, клуб сообщает, что тесты всех остальных членов клуба показали отрицательные результаты на вирус. В соответствии с существующим протоколом, а также требованиями компетентных органов здравоохранения, команда ушла на самоизоляцию. Игроки, чьи результаты оказались отрицательными, по-прежнему смогут тренироваться в обычном режиме, но без какого-либо контакта с внешним миром», — говорится в сообщении пресс-службы.