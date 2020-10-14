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АПЛ не будет сокращена до 18 команд

АПЛ не будет сокращена до 18 команд
Футбол / Англия 0

Пресс-служба английской Премьер-лиги сообщила, что количество команд в турнире не будет уменьшено с 20 до 18.

Все 20 клубов Премьер-лиги единогласно выразили несогласие с проектом сокращения, который предлагали «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Акционеры клубов Премьер-лиги согласились работать вместе над стратегическим проектом финансирования английского футбола, чтобы обеспечить динамичную, конкурентоспособную и устойчивую футбольную пирамиду. Клубы будут работать совместно в рамках открытого и прозрачного процесса, уделяя особое внимание структуре соревнований, календарю, управлению и финансовой устойчивости.

Данный проект пользуется полной поддержкой Футбольной ассоциации (FA) и будет включать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая болельщиков, правительство и Чемпионшип.

Также на встрече было решено предоставить пакет мер на оказание помощи клубам Первой и Второй лиги, которые пострадали из-за финансового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

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