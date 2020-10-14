Гол Влашича не спас Хорватию от поражения в матче с Францией

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Хорватии проиграла команде Франции со счётом 1:2. Встреча состоялась в Загребе на стадионе «Максимир». Обслуживала матч голландская бригада арбитров под руководством Бьорна Куйперса, ассистировали судьи на линиях Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.
Счёт был открыт в начале встречи — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Антуан Гризманн. Хозяева восстановили равновесие в середине второго тайма, на 64-й минуте, — гол забил Никола Влашич, ему ассистировал Йосип Брекало. На 79-й минуте французов вывел вперёд Килиан Мбаппе с паса Луки Диня.
Сборная Франции, набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы 3 лиги А. Хорватия (3) — на 3-м месте. В следующем туре Франция на выезде сыграет с Португалией, а Хорватия в гостях встретится со Швецией. Матчи состоятся 15 ноября.
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