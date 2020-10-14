«Как в добрые старые времена». Евсеев встретился с Сёминым на матче сборной России

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в «Инстаграме» опубликовал совместную фотографию с экс-наставником «Локомотива» Юрием Сёминым.

«Сборная. Семин. Евсеев. Всё как в добрые старые времена», — подписал фото Евсеев.

Сейчас в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» проходит матч 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в группе 3 дивизиона В между национальными командами России и Венгрии. В стартовом составе российской команды вышел Игорь Смольников.



Сборная России, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Венгрия (6) — на втором месте. В 1-м туре Россия обыграла Сербию (3:1), во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2), в 3-м — сыграла вничью с Турцией (1:1). Венгрия обыграла Турцию (1:0) и Сербию (1:0).