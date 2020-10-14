Турция ушла от поражения в матче с Сербией, отыграв отставание в два мяча

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции сыграла вничью с командой Сербии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Обслуживала матч болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым, ассистировали судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков.
Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, ему ассистировал Михайло Ристич. В начале второго тайма преимущество сербской национальной команды увеличил Александр Митрович с пенальти. На 56-й минуте разрыв в счёте сократил Хакан Чалханоглу с передачи Кенана Карамана. На 76-й минуте счёт сравнял Озан Туфан с паса Чалханоглу.
Турция, набрав 3 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (2) — на 4-м месте.
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