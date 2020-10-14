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Турция ушла от поражения в матче с Сербией, отыграв отставание в два мяча

Турция ушла от поражения в матче с Сербией, отыграв отставание в два мяча
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Турции сыграла вничью с командой Сербии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен». Обслуживала матч болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым, ассистировали судьи на линиях Мартин Маргаритов и Диян Валков.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 21-й минуте автором забитого мяча стал Сергей Милинкович-Савич, ему ассистировал Михайло Ристич. В начале второго тайма преимущество сербской национальной команды увеличил Александр Митрович с пенальти. На 56-й минуте разрыв в счёте сократил Хакан Чалханоглу с передачи Кенана Карамана. На 76-й минуте счёт сравнял Озан Туфан с паса Чалханоглу.

Турция, набрав 3 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице группы 3 лиги В. Сербия (2) — на 4-м месте.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3. 4-й тур
14 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Турция
Окончен
2 : 2
Сербия
0:1 Милинкович-Савич – 21'   0:2 Митрович – 49' (пен)   1:2 Чалханоглу – 56'   2:2 Туфан – 76'
Удаления: Йылмаз – 90+1' / нет
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