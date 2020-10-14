Хвича Кварацхелия забил дебютный гол за сборную Грузии
Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Северной Македонией (1:1) забил дебютный гол за сборную Грузии.
На 75-й минуте встречи при счёте 0:1 Кварацхелия откликнулся на передачу Ники Квеквескири.
Хвича дебютировал за сборную Грузии 7 июня 2019 года в матче со сборной Гибралтара (3:0). На счету Кварацхелии 5 матчей, 1 гол и 2 голевые передачи за национальную команду.
В «Локомотиве» в сезоне-2018/2019 полузащитник провёл 10 матчей и забил один мяч. В 2019 году Кварацхелия перешёл в «Рубин» на правах свободного агента. Действующий контракт 19-летнего игрока рассчитан до 2024 года. В сезоне-2020/2021 в 10 матчах Российской Премьер-Лиги забил 2 гола и отдал четыре результативные передачи.
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