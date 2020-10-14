Созин: мысли в атаке у сборной России сегодня было мало

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия (0:0).
«Вопросов по настрою и самоотдаче нет, а сегодня для сборной это сильное качество. А вот исполнительское мастерство оставляет желать лучшего. Не знаю, как точно считаются технико-тактические действия, но одного движения для победы мало. Сегодня было мало мысли в атаке сборной.
Да, без травмированных это другая сборная, и это не оправдание. Сегодня не хватало игроков, которые двигают мяч вперёд. Черчесов вряд ли делит игроков на первый и второй состав, но сегодня мы видели именно резерв сборной. Про здоровых Головине, Миранчуке, Джикии и Фернандесе они будут лишь в заявке на матч. Да и никто из них не удивил. Ни Соболев, ни Фомин, ни Мостовой ничем не запомнились. Работы ещё много, да и тренерский штаб это понимает. Лига наций — это подготовка к чемпионату Европы, до которого осталось не так много времени. Нужно исправлять недочёты», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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