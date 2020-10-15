Мостовой: разговоры, что сборной России не хватает Головина и Фернандеса, – отговорки

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«К победе мы были ближе, имели преимущество, а венгры здорово оборонялись. Наши просто не забили. Здорово, что прибавили во втором тайме, многие думали, что мы снова подсядем. Наши немного торопились. Разговоры, что сборной не хватает Головина и Фернандеса, – это отговорки, у нас есть большой состав.



Реально ли занять первое место? А что делать, нужно. Лигу наций сделали для развлечения, основные турниры для нас сейчас – Евро и отборочный чемпионата мира», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0.