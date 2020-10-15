Юрий Сёмин — о матче с Венгрией: нормальная, рабочая ничья

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча Лиги наций УЕФА Россия — Венгрия (0:0).
«Думаю, когда отсутствуют 4-5 игроков, у нашей национальной сборной появляются проблемы. Эти 4-5 игроков приносят результат, а в этой игре их как раз не было. Имели преимущество, но КПД был очень слабеньким.
У венгров хорошо сыграли три центральных защитника. Забирали не всё, ведь Дзюба выигрывал свои мячи, но они хороший матч провели. Блокировали все передачи с флангов.
Это нормальная, рабочая ничья. Есть над чем работать Черчесову. Нужно, чтобы игроки выздоровели. Но работы много", — сказал Семин в эфире «Матч ТВ».
Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на 2-м месте.
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