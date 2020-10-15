Роман Зобнин: весь второй тайм провели около штрафной соперника

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал результат матча 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).



«Физически всё было в порядке. Дело в том, как мы играли, как прессинговали, получалось у нас это или нет. В плане физики вопросов вообще никаких. Весь второй тайм провели около штрафной соперника», — приводит слова Зобнина пресс-служба УЕФА.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Россияне нанесли 10 ударов по воротам. Соперники — шесть. По ударам в створ ворот преимущество также у россиян — 1:0.

Россия, набрав восемь очков, занимает первое место в турнирной таблице 3 лиги В. Венгрия (7) — на 2-м месте. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи состоятся 15 ноября.