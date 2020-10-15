Тренер сборной Венгрии: Россия — лучшая команда из тех, с кем мы играли за последнее время

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал ничейный результат в матче Лиги наций с Россией (0:0).

«Мы нашли для Него правильную позицию. Начал он робко, но и мы тоже не всегда могли отдать ему пас. Постепенно дело наладилось, но я недоволен тем, как мы сегодня сыграли на флангах. В первом тайме вообще недоволен, во втором — Него стал играть лучше, а в последние минут 20 — совсем хорошо. Когда он играет пятым на фланге, это отличается от его позиции в клубе. Другой стиль, но нам удалось нащупать его роль в команде.



Да, я считаю, что это был самый сложный матч. Мы провели три игры за шесть дней и этот был самым сложным. Нам пришлось не легко из-за того, что Россия сильна физически, крепкие ребята. Также они играют на высокой скорости. Они взвинчивали темп и нам было тяжело. Россия — лучшая команда из тех, с кем мы играли за последнее время.



Мы знали, что играть будут на Дзюбу и готовились к этому, но нам не особо это удавалось. Мы пытались его держать, но я не понимаю как можно играть против него. Дзюба — важный игрок для их сборной. Мы оказывались в очень рискованном положении, почти пропустили, но удержали счёт и ничью. Одержать победу было нереально, и я горжусь не столько результатом, сколько самоотдачей. Я доволен, счастлив и все венгры имеют полное право гордится своей сборной и её выступлением», — передаёт слова Росси корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.