Тренер сборной Венгрии: мы избежали ошибок прошлого матча с Россией

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси прокомментировал ничейный результат в матче Лиги наций с Россией (0:0).

«Мы выступили не лучше, чем в первом матче. Просто мы тщательно действовали в обороне и избежали ошибок прошлого матча. С другой стороны, было снова нелегко, прессинг. А с другой, нам удавалось и самим показывать неплохую игру в контратаке. Мы сделали всё, что могли со своей стороны. Есть аспекты, которые нам предстоит улучшить, но мы не всегда будем играть против таких физически развитых команд как Россия.



Оборонительная тактика не была выбрана нами, дело не в этом. Мы бы хотели играть более агрессивно, но, повторюсь, нужно учитывать силу России в плане физики. Закон — когда мяч у тебя, атакуй. Если нет — отбивайся. Сегодня нам часто приходилось сидеть в обороне. У России было пять-шесть хороших моментов. В первом тайме были навесы с их стороны в штрафную, которые не стали опасными. Во втором тайме Россия поддавила и создала ряд очень опасных моментов.



Я не считаю, что Исландия похожа на Болгарию, Сербию или Россию. Они играют по схеме 4-4-2, многие команды успешно играют по этой тактике. У Исландии много хороших игроков, которые отлично выступают во многих аспектах. Исландия, конечно, не Россия в плане класса, и не Сербия. Мы изучаем соперника, готовимся, знаем, что нас ждет и надеемся на лучшее», — передаёт слова Росси корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.