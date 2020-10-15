Станислав Черчесов: сбор получился неоднозначный. Мы недобрали те очки, которые хотели

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги сбора, в котором сборная России провела одну товарищескую игру со сборной Швеции (1:2) и две в Лиге наций – с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0).

«Можно ли сказать, что этот сбор стал для меня испытанием? Это не так. С другой стороны, мы впервые за всю историю играли три матча, но это касается не только нас. Вдобавок к трём играм были травмированные футболисты и игроки, которые покинули наш сбор из-за подозрительных тестов. Сбор получился неоднозначный — мы испытали всё, что только было можно. Поблагодарил ребят. Конечно, мы недобрали те очки, которые хотели. Но планировать на таком уровне — легкомысленно. Другое дело, настраивались на две победы, но не удалось», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.