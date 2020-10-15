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Черчесов: Дзюба и Соболев в первый раз играли вместе – это определённый эксперимент

Черчесов: Дзюба и Соболев в первый раз играли вместе – это определённый эксперимент
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах выпустить форварда Александра Соболева в пару к Артёму Дзюбе в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«Решение сыграть в два нападающих было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много фланговых проходов, верховых передач. Если команда владеет инициативой, то завершить удачно атаку с двумя нападающими намного легче. В прошлом матче с Турцией двух нападающих было сложновато выпускать в конце матча, потому что мы не владели инициативой. Сегодняшняя же игра диктовала выпустить второго нападающего — мы сделали это. Артём и Саша играли в первый раз вместе — это был определённый эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, наше решение было оправдано», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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