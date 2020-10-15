Черчесов удивлялся, Кудряшов молился, Дзюба «лайкал». Лучшие фото матча Россия — Венгрия

Вчера, 14 октября, в Москве на на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды.



«Команда провела два разных тайма? В какой-то степени согласен с вами. В первом тайме венгры были свежее: оказывали сопротивление, хорошо выходили из обороны. Но во втором тайме мы перехватили инициативу: провели замены, которые усилили нашу атаку, да и в физическом плане мы были лучше. Мы планировали прессинговать, но у нас не получалось. Повторюсь, венгры здорово выходили из-под прессинга. Они играли длинными передачами и обрезали наших игроков. Другое дело, мы старались прессинговать и во втором тайме у нас стало лучше получаться. Всю игру прессинговать соперника всё же тяжеловато».

Россия лидирует в своей группе с 8 очками, Венгрия с 7 — вторая. В следующем туре российская национальная команда на выезде сыграет со сборной Турции, а Венгрия дома встретится с Сербией. Матчи пройдут 15 ноября.

Лучшие кадры с матча Россия — Венгрия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.