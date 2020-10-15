Манчини: схема 3-5-2 от Нидерландов стала неожиданностью для сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал результат встречи 4-го тура Лиги наций УЕФА с Нидерландами (1:1).

«Сборная Нидерландов впервые сыграла по схеме 3-5-2, и это стало неожиданностью, но мы понимали, что это будет тяжелёя игра. Противники есть всегда, они могут создать проблемы, и именно это произошло сегодня вечером. Мы атаковали, и я думаю, что в целом создали наиболее четкие возможности для взятия ворот.

Матч был сложным, это была хорошая игра, настоящая битва. Теперь мы сразимся с Польшей за первое место. Мы постараемся выиграть следующие две игры и пройти квалификацию», — цитирует Манчини Football Italia.

Это был первый матч Италии в Бергамо за 14 лет, организованный, чтобы отдать дань уважения региону, наиболее пострадавшему от пандемии COVID-19.

«Мы были счастливы быть здесь, обидно, что не смогли победить, но мы рады властям региона, которые были приглашены сюда сегодня», — сказал Манчини.