Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором показал, как поддерживал свою национальную команду в матче Лиги наций со Швецией (2:0).
«Ощущение, что я там. Вперёд, ребята, вперёд, Португалия», — подписал Роналду фото с огромным телевизором.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Португалец перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии (два — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. За сборную Португалии сыграл 167 матчей и забил 101 гол.
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