В «Челси» назвали чушью информацию о том, что Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу

В лондонском «Челси» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард не отпустил французского полузащитника Н’Голо Канте на свадьбу друга и лишил его выходного.

«Полная чушь», — приводит слова представителей пресс-службы «Челси» Daily Mail.

Ранее сообщалось, что нынешний сезон может стать последним в «Челси» для полузащитника сборной Франции. Игрок задумался об уходе из «Челси», при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется «Интер», однако сам француз мечтает перебраться в мадридский «Реал».