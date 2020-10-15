В «Челси» назвали чушью информацию о том, что Лэмпард не отпустил Канте на свадьбу
В лондонском «Челси» опровергли информацию о том, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард не отпустил французского полузащитника Н’Голо Канте на свадьбу друга и лишил его выходного.
«Полная чушь», — приводит слова представителей пресс-службы «Челси» Daily Mail.
Ранее сообщалось, что нынешний сезон может стать последним в «Челси» для полузащитника сборной Франции. Игрок задумался об уходе из «Челси», при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется «Интер», однако сам француз мечтает перебраться в мадридский «Реал».
Канте задумался об уходе из «Челси». Лэмпард не отпустил его на свадьбу друга
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