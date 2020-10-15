Россия не забила Венгрии, Шварц — новый главный тренер «Динамо». Главное к утру

Сборная России сыграла вничью с Венгрией, у «Динамо» официально новый главный тренер, американский теннисист сбежал из Санкт-Петербурга из-за коронавируса. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Сборная России сыграла вничью 0:0 в матче Лиги наций с Венгрией.

2. Новым главным тренером московского «Динамо» стал немец Сандро Шварц.

3. «Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч с «Ювентусом»



4. Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков «Ростова», протестующих из-за давления полиции



5. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА обыграл «Сочи», ЦСКА уступил «Йокериту»

6. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть клуб по истечении контракта.



7. Американский теннисист сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус



8. Этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменён из-за коронавируса.



