Россия не забила Венгрии, Шварц — новый главный тренер «Динамо». Главное к утру

Сборная России сыграла вничью с Венгрией, у «Динамо» официально новый главный тренер, американский теннисист сбежал из Санкт-Петербурга из-за коронавируса. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Сборная России сыграла вничью 0:0 в матче Лиги наций с Венгрией.
2. Новым главным тренером московского «Динамо» стал немец Сандро Шварц.
3. «Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч с «Ювентусом»
4. Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков «Ростова», протестующих из-за давления полиции
5. Регулярный чемпионат КХЛ. СКА обыграл «Сочи», ЦСКА уступил «Йокериту»
6. Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта склоняется к тому, чтобы покинуть клуб по истечении контракта.
7. Американский теннисист сбежал из России, сдав положительный тест на коронавирус
8. Этап Гран-при по фигурному катанию в Канаде отменён из-за коронавируса.
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