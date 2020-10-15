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Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»

Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис на своей странице в LinkedIn сообщил о том, что покидает пост главного тренера «Навбахора» из Узбекистана.

В своём сообщении Канчельскис поблагодарил руководство клуба и его болельщиков, а также пожелал удачи игрокам, своим бывшим подопечным. Сейчас «Навбахор» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

Будучи игроком, Канчельскис выступал за киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», английские «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», итальянскую «Фиорентину», шотландский «Рейндерс», российские «Крылья Советов» и «Сатурн». В качестве тренера Канчельскис работал с «Торпедо-ЗИЛ», «Уфой», «Солярисом» и латвийской «Юрмалой».

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