Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора»
Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис на своей странице в LinkedIn сообщил о том, что покидает пост главного тренера «Навбахора» из Узбекистана.
В своём сообщении Канчельскис поблагодарил руководство клуба и его болельщиков, а также пожелал удачи игрокам, своим бывшим подопечным. Сейчас «Навбахор» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.
Будучи игроком, Канчельскис выступал за киевское «Динамо», донецкий «Шахтёр», английские «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон», итальянскую «Фиорентину», шотландский «Рейндерс», российские «Крылья Советов» и «Сатурн». В качестве тренера Канчельскис работал с «Торпедо-ЗИЛ», «Уфой», «Солярисом» и латвийской «Юрмалой».
Роналду показал огромный телевизор, по которому смотрел матч сборной Португалии
- 15 октября 2020
-
10:09
-
09:56
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
08:36
-
08:30
-
07:01
-
06:15
-
05:26
-
04:16
-
03:59
-
03:36
-
01:40
-
01:31
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:39
-
00:32
-
00:24
-
00:21
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:42
-
23:37
-
23:37
-
23:37
Партнерский контент