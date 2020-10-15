Камавинжа повторил в сборной Франции достижение 110-летней давности

Полузащитник «Ренна» и сборной Франции Эдуардо Камавинжа достиг значимого показателя в выступлении за национальную команду.
Накануне, 14 октября, французы на выезде одолели Хорватию в матче 4-го тура Лиги наций со счётом 2:1. Гости вышли вперёд на 8-й минуте благодаря голу нападающего Антуана Гризманна. Во втором тайме, на 64-й минуте, хавбек Никола Влашич, играющий на клубном уровне за ЦСКА, сравнял счёт. Успех Франции принёс форвард Килиан Мбаппе, поразивший ворота соперника на 79-й минуте. Камавинжа начал встречу на скамейке запасных, а на 63-й минуте вышел на поле.
Как сообщает Stats Foot в «Твиттере», для 17-летнего футболиста этот матч стал уже третьим за сборную Франции. Он лишь второй игрок в истории команды, достигший этой отметки до 18-летия. До Эдуардо это удалось лишь Даниэлю Мерсье в 1910 году.
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