Марио Балотелли попал в сферу интересов «Нанта»
Бывший нападающий «Брешии» Марио Балотелли может перейти в «Нант». Французский клуб уже обратился с конкретным предложением и ждёт решения 30-летнего игрока, сообщает Calciomercato.
Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых забил 5 голов, а также получил 9 жёлтых и 1 красную карточку. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.
После шести туров чемпионата Франции «Нант» набрал пять очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет дома с «Брестом». Старт встречи – в 16:00 мск.
На сайте «Брешии» указано, что Марио Балотелли весит 100 кг. Это на 8 кг больше нормы
- 15 октября 2020
-
10:09
-
09:56
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
08:36
-
08:30
-
07:01
-
06:15
-
05:26
-
04:16
-
03:59
-
03:36
-
01:40
-
01:31
-
01:26
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:39
-
00:32
-
00:24
-
00:21
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:42
-
23:37
-
23:37
-
23:37
Партнерский контент