Марио Балотелли попал в сферу интересов «Нанта»

Бывший нападающий «Брешии» Марио Балотелли может перейти в «Нант». Французский клуб уже обратился с конкретным предложением и ждёт решения 30-летнего игрока, сообщает Calciomercato.



Балотелли перешёл в «Брешию» летом 2019 года из «Марселя» на правах свободного агента. В минувшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых забил 5 голов, а также получил 9 жёлтых и 1 красную карточку. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.



После шести туров чемпионата Франции «Нант» набрал пять очков и расположился на 16-м месте в турнирной таблице. В следующем матче команда сыграет дома с «Брестом». Старт встречи – в 16:00 мск.

На сайте «Брешии» указано, что Марио Балотелли весит 100 кг. Это на 8 кг больше нормы