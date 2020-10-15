«Челси» рассматривает покупку Пауло Дибалы

«Челси» после активной работы в летнее трансферное окно может приобрести ещё одного звёздного футболиста.



Как сообщает Tuttomercatoweb, в лондонском клубе задумались о покупке нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. В настоящее время 26-летний форвард ведёт с бьянконери переговоры о продлении контракта до лета 2025 года, и синие намерены следить за ситуацией.



Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Палермо» и «Институто». В сборную Аргентины вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне Пауло ещё не провёл ни одного матча.



Напомним, в минувшее трансферное окно «Челси» приобрёл сразу несколько игроков, среди которых вратарь Эдуард Менди, защитники Тьяго Силва и Бенджамин Чилвел, полузащитники Хаким Зиеш и Кай Хаверц, а также нападающий Тимо Вернер.

Пирло: Дибала — часть проекта «Ювентуса»