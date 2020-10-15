Андрей Тихонов близок к назначению на пост главного тренера «Астаны». Об этом «Чемпионату» сообщил источник знакомый с ситуацией и собеседник, близкий к специалисту.

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провёл в московском «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также Андрей выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провёл 29 матчей и забил один гол.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов». Затем Тихонов тренировал «Спартак» и «Краснодар».



В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея». Под его руководством клуб провёл лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу за счёт правила выездного гола уступил тульскому «Арсеналу».



В 2017 году Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в Российскую Премьер-Лигу. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.