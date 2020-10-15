Майораль: Зидан и «Реал» хотели расстаться с Йовичем, а не со мной

Нападающий мадридского «Реала» Борха Майораль, в конце минувшего трансферного окна перешедший на правах аренды в «Рому», поделился подробностями своего ухода из стана «сливочных».
«После предсезонки с «Реалом» я собирался поскорее покинуть клуб, но Зидан хотел, чтобы я остался. Я сказал ему, что должен уйти, чтобы получить больше игрового времени. Думаю, клуб прислушался к Зидану и именно поэтому они хотели расстаться с Йовичем, а не со мной. Всё решалось в самом конце, и в итоге я снова пришёл в офис к Зидану и спросил его, отпустит ли он меня. Я думал, что получу больше возможностей играть и прогрессировать. Но теперь всё это позади, я здесь, и это самое главное», — цитирует Майораля Goal.com.
Майораль является воспитанником «Реала». В прошлом сезоне 23-летний форвард выступал на правах аренды за «Леванте». Он провёл 36 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
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