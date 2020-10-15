Худяков — о назначении Казарцева: уверен, что судейство будет на высоком уровне

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ с «Ротором». Игра пройдёт 18 октября в Волгограде.



«Команда готовится в плановом режиме, новички работают наравне со всеми. На них, естественно, тоже рассчитываем, но решение по составу будет принимать тренерский штаб ближе к игре. Будут ли ещё новые игроки в эту трансферную кампанию? Посмотрим, время ещё есть, но загадывать ничего не будем. По селекции мы работаем непрерывно, но для того, чтобы игрок оказался в команде, должно многое сложится. Плюс не нужно забывать, что наши возможности ограничены.

Какие мысли по поводу того, что игру с «Ротором» будет обслуживать Василий Казарцев, долгое время находившийся без практики? Никаких особенных мыслей по этому поводу нет. Мы сосредоточены на футболе и на своей команде. Готовимся к важной для нас игре. Знаю, что и в Волгограде ждут этого матча, там хороший стадион, придут болельщики. Думаю, командам будет приятно играть, должен быть хороший футбол. Уверен, что и судейство будет на высоком уровне», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.