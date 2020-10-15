Геркус – об игре сборной России: было тяжело, смотрелось грустно, хотелось чем-то помочь

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал ничью сборной России в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).



«Как и предполагалось, сборная России вчера была несвежа. При таком тяжёлом графике игр старания наших немолодых игроков хватало для аккуратного отбивания венгерских наскоков, но не хватало для создания моментов. Самым молодым на поле в первом тайме был почти 25-летний Антон Миранчук! Который, вдобавок, выглядел уставшим и отыграл, в целом, намного слабее своего уровня.



В целом, было тяжело, смотрелось это грустно, хотелось чем-то помочь. Долгожданные замены – вышли молодые Бакаев и Мостовой – добавили скорости, пошли моменты, но мало, не хватило.



Общее впечатление – пытались сыграть без риска, тем же составом, в ту же схему. Точнее говоря, рискнули сыграть без риска. И риск не оправдался, ставка не сыграла.



Сейчас от сборной ждут побед, а если не побед, то яркости. А яркость – это другой совсем риск, это молодые игроки. Не принимая их сегодня в сборную, Черчесов рискует потерять часть своего безусловного авторитета и уважения. Такой вот парадокс: рискует не рискуя.



Следующий сбор в ноябре. После тяжёлых игр в клубах. Будет над чем подумать», — написал Геркус в своём «телеграме».

Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией