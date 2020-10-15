Рами: мог провести карьеру успешнее, но моей проблемой стала еда. Я люблю покушать

Защитник «Боавишты» Адиль Рами рассказал, что помешало успешнее провести карьеру.



«Я мог провести карьеру успешнее, если бы мой образ жизни был более правильным. У меня было много вечеринок, много женщин, я вообще не обращал внимание на лишний вес.



Моей проблемой стала еда. Я люблю покушать. И это обидно, ведь когда я в форме, мне не страшен ни один нападающий», – цитирует Рами Maisfutebol.



34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Французский футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года. С 1 июля французский защитник был свободным агентом.



Рами выступал за такие клубы, как «Лилль», «Валенсия», «Милан», «Севилья» и «Марсель». С национальной командой Франции выиграл чемпионат мира 2018 года. Заметим, что защитник не вышел на поле ни в одной встрече на турнире.

Экс-игрок «Сочи» Адиль Рами перешёл в «Боавишту»