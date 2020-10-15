Йонас Хектор в сентябре завершил карьеру в сборной Германии, но не стал об этом объявлять

Капитан «Кёльна» Йонас Хектор прекратил выступление за сборную Германии, сообщает Kicker.
По информации издания, 30-летний защитник запланировал уход из национальной команды ещё в июле этого года, о чём рассказал руководству своего клуба. Перед сентябрьскими международными матчами Йонас сообщил о своём решении главному тренеру сборной Йоахиму Лёву. При этом игрок не захотел привлекать к своему уходу внимание общественности и не стал объявлять о нём публично.
Хектор является воспитанником «Ауэрсмахера», за который выступал с 2009 по 2010 год, после чего перебрался в «Кёльн», цвета которого защищает по сей день. В сборную Германии футболист вызывался с 2014 года. За национальную команду провёл 43 матча. В её составе стал победителем Кубка конфедераций–2017, а также бронзовым призёром чемпионата Европы–2016.
- 15 октября 2020
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