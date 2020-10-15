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Вендел: Малком рассказал много хорошего про «Зенит». Начинаю в этом убеждаться

Вендел: Малком рассказал много хорошего про «Зенит». Начинаю в этом убеждаться
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Вендел прокомментировал переход в новый клуб и поделился ожиданиями от нового этапа карьеры.

«Чувствую себя отлично, меня очень хорошо приняли в команде. Это поможет мне скорее адаптироваться здесь. Очень рад своей первой тренировке в «Зените»!

Я переписывался с Малкомом, задавал ему вопросы о команде, клубе. И он рассказал мне много хорошего о «Зените». Сегодня, в свой первый день здесь, начинаю в этом убеждаться!

Я всегда играл под 37-м номером, но мне сказали, что в «Зените» он занят, поэтому взял 20-й. Думаю, я в хорошей форме. Но буду работать на тренировках ещё больше, чтобы быть максимально готовым помочь команде в Лиге чемпионов», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».

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