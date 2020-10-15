Защитника «Арсенала» Колашинаца предложили «Роме»

Защитник лондонского «Арсенала» Зеад Колашинац может продолжить карьеру в итальянской Серии А.



Как сообщает Corriere dello Sport, услуги 27-летнего боснийского футболиста предложили «Роме». «Волки» могут рассмотреть такой вариант в связи с проблемами на левом фланге, где после ухода Александара Коларова в «Интер» остались лишь Леонардо Спинаццола и 18-летний Риккардо Калафьори.



Колашинац перешёл в «Арсенал» летом 2017 года на правах свободного агента из «Шальке-04», цвета которого защищал на протяжении пяти лет. В сборную Боснии и Герцеговины Зеад вызывается с 2013 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в одном матче английской Премьер-лиги, а ещё в двух встречах оставался на скамейке запасных.



Okko Спорт покажет 5-й тур английской Премьер-лиги. Сражение «Манчестер Сити» с «Арсеналом», «Лестер Сити» с «Астон Виллой» и другие матчи доступны в России эксклюзивно на Okko Спорт.

Хавбек «Ромы» заразился коронавирусом