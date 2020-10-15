Вендел: в России непривычный климат. Выйдя из аэропорта, подумал: «Уфф, ну и мороз!»

Полузащитник «Зенита» Вендел поделился первыми впечатлениями о России и холодной погоде.
«Немного непривычный климат, холоднее, чем в Португалии. Когда вышел из аэропорта, подул очень холодный ветер, и я подумал: «Уфф, ну и мороз!» Но ничего, я быстро привыкну к этому», — цитирует Вендела пресс-служба «Зенита».
Как сообщалось, «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
- 15 октября 2020
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