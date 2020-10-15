Вратарь «Палмейраса» ударил мяч в соперников после пропущенного гола. Двое упали

15 октября состоялся матч чемпионата Бразилии «Палмейрас» – «Коритиба» (1:3). После второго пропущенного гола вратарь хозяев Вевертон отправил мяч прямо в толпу празднующих игроков соперника. Сразу два футболиста «Палмейраса» оказались на газоне в результате этого удара голкипера. Судья расценил этот поступок Вевертона как случайность, поэтому не стал наказывать вратаря карточкой.

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32-летний голкипер выступает за «Палмейрас» с 2018 года. Вратарь провёл за клуб 99 матчей, пропустил 66 мячей и 48 раз оставил ворота в неприкосновенности.



«Палмейрас» потерпел третье поражение подряд и остался на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Коритиба» набрала 16 очков и переместилась на 16-ю строчку, команда ушла из зоны вылета.