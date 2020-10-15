Карякин: Федун был прав, потому что «Спартак» объективно засуживали

Российский шахматист Сергей Карякин, который является болельщиком московского «Спартака», оценил выступление красно-белых и прокомментировал желание владельца клуба Леонида Федуна снять команду с текущего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.



«Футбол — это адреналин. Турнир начинался тяжело. «Спартак» потерял очки на старте, была перспектива того, что клуб вообще не продолжит сезон. Сейчас они бьются, хорошо выступают, всё нормально.



Знаете, я считаю, что Леонид Арнольдович словами не разбрасывается. Такая вероятность действительно была. По сути, он был прав, потому что нас объективно засуживали. Другое дело, что удалось найти выход, теперь «Спартак» на футбольном поле показывает нам всё, на что он способен», — цитирует Карякина «Спорт-экспресс».

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