Сандро Шварц рассказал о своих помощниках в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих помощниках в московской команде.



«Я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.



Кто будет помогать мне в «Динамо»? Во-первых, это Волкан Булут, мой новый ассистент. У него обширный опыт, он работал в «Шальке», «Падерборне» и «Ганновере». Во-вторых, Андрей Воронин. Мы вместе играли в «Майнце», это очень классный нападающий, который всегда отличался отменным пониманием игры и умением выстраивать отношения с молодыми футболистами. Плюс он свободно говорит на немецком и русском», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

Шварц: для меня важно, что Бувач в «Динамо». У нас доверительные отношения