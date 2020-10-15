Сандро Шварц рассказал о своих помощниках в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих помощниках в московской команде.
«Я уже посмотрел три последних матча. Надеюсь, вы поймёте меня правильно, но я хочу сперва поговорить о тактике со своими игроками. В целом мне нравятся команды, которые проявляют на поле агрессивность, скорость, целеустремлённость и дух.
Кто будет помогать мне в «Динамо»? Во-первых, это Волкан Булут, мой новый ассистент. У него обширный опыт, он работал в «Шальке», «Падерборне» и «Ганновере». Во-вторых, Андрей Воронин. Мы вместе играли в «Майнце», это очень классный нападающий, который всегда отличался отменным пониманием игры и умением выстраивать отношения с молодыми футболистами. Плюс он свободно говорит на немецком и русском», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
- 15 октября 2020
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