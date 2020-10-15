Денис Бояринцев покинул «КАМАЗ» с главным тренером. У команды новый и. о. наставника

«КАМАЗ» на своём официальном сайте сообщил о кадровых изменениях в тренерском штабе команды.
Старший тренер коллектива Денис Бояринцев покинул команду вместе с наставником Михаилом Беловым. При этом Бояринцев уточнил, что в принятии решения для него был более важен морально-этический момент: «В любом случае хочу поблагодарить руководство клуба за доверие, футболистов за совместную работу и болельщиков команды за поддержку, но я решил, что так будет правильнее».
Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Ильдар Ахметзянов, защищавший цвета клуба в бытность футболистом. Отмечается, что руководство «КАМАЗа» «всецело доверяет специалисту и не снимает задачу, поставленную перед командой в начале сезона». Помогать Ахметзянову будет Дмитрий Солоненко.
Бояринцев вошёл в тренерский штаб «КАМАЗа» в январе этого года, а до этого работал в «Текстильщике». В настоящее время команда из Набережных Челнов занимает шестое место в турнирной таблице 4-й группы ПФЛ.
- 15 октября 2020
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