Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ионов: когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке

Ионов: когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке
Футбол / Сборная России 0

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«Расстроены, что не выиграли эту игру. Не получилось взять три очка, а что конкретно не получилось, разберём потом. Второй тайм получился лучше, не хватило агрессии и давления в первом тайме, да и вообще в целом.

В первом моменте, когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке. Расстроен, что имел два шанса забить, но не реализовал.

Надо выигрывать каждый последующий матч, набирать максимум очков и двигаться дальше, занимать первое место», — сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной России.

Вчера, 14 октября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Алексей Ионов был заменён на 68-й минуте.

Россия и Венгрия не выявили победителя в матче Лиги наций
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020