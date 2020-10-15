Ионов: когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке

Полузащитник «Ростова» и сборной России Алексей Ионов прокомментировал ничью в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).
«Расстроены, что не выиграли эту игру. Не получилось взять три очка, а что конкретно не получилось, разберём потом. Второй тайм получился лучше, не хватило агрессии и давления в первом тайме, да и вообще в целом.
В первом моменте, когда Дзюба скидывал, не попал по мячу. Уже подумал, что он в сетке. Расстроен, что имел два шанса забить, но не реализовал.
Надо выигрывать каждый последующий матч, набирать максимум очков и двигаться дальше, занимать первое место», — сказал Ионов в интервью пресс-службе сборной России.
Вчера, 14 октября, в матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России сыграла вничью с командой Венгрии со счётом 0:0. Алексей Ионов был заменён на 68-й минуте.
- 15 октября 2020
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