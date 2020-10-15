Кашшаи: планировали вернуть Казарцева в РПЛ, его работа в ФНЛ была выдающейся

Глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи прокомментировал первое назначение Василия Казарцева на матч Российской Премьер-Лиги после отстранения и отсутствие Станислава Васильева.
«Возвращение Казарцева в РПЛ не связано с положительными тестами на коронавирус у Карасёва и Москалёва, мы и до этого планировали его вернуть на игры 11-го тура Премьер-Лиги. Да, после ошибки в 1-м туре он отдыхал целый месяц, но после паузы его работа в ФНЛ была выдающейся. Он доказал, что физически и психологически готов вернуться в РПЛ. Каждый арбитр может ошибиться, но Казарцеву мы доверяем. Уверен, он покажет хороший уровень судейства в ближайшем туре.
Что касается отсутствия Васильева на игре «Иртыш» – «Акрон», то ситуация там следующая: делегат матча ФНЛ обязан внимательно изучить все справки, прежде чем допустить арбитра в чистую зону. Тест у Васильева был отрицательный, но справка врачом была оформлена неправильно. Поэтому Васильева на игре заменил Дмитрий Ермаков, ассистент судьи матчей ФНЛ, но отмечу, что он провёл действительно хороший матч», — сказал Кашшаи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 15 октября 2020
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