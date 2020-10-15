Сорокин: Россия готова в принятию таких мероприятий, как групповой этап молодёжного Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа чемпионата Европы среди сборных U21 в марте следующего года.
«Россия инфраструктурно и со стороны компетенций готова к принятию подобного рода мероприятий. Заявку на такие турниры подаёт РФС», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, молодёжная сборная России, разгромив Латвию в позавчерашнем выездном матче квалификации Евро-2021, обеспечила себе участие в финальной стадии турнира. Подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка в 10 турах и оторвались от ближайшего преследователя в отборочной группе, Польши, на 6 очков.
- 15 октября 2020
-
17:46
-
17:40
-
17:32
-
17:31
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
16:54Павел Погребняк вернётся в «Урал» Эксклюзив
-
16:53
-
16:44
-
16:32
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:32
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
13:47
-
13:46
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:36
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:58