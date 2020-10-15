Сорокин: Россия готова в принятию таких мероприятий, как групповой этап молодёжного Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге и член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Россия рассматривает возможность проведения части группового этапа чемпионата Европы среди сборных U21 в марте следующего года.



«Россия инфраструктурно и со стороны компетенций готова к принятию подобного рода мероприятий. Заявку на такие турниры подаёт РФС», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, молодёжная сборная России, разгромив Латвию в позавчерашнем выездном матче квалификации Евро-2021, обеспечила себе участие в финальной стадии турнира. Подопечные Михаила Галактионова набрали 23 очка в 10 турах и оторвались от ближайшего преследователя в отборочной группе, Польши, на 6 очков.

Парадокс по-русски — молодёжка вышла на Евро, но в первую сборную взять некого А в ноябре команде Черчесова свежие силы не помешают.