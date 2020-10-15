«Динамо» арендует бывшего защитника «МЮ» Варелу и будет полностью платить ему зарплату

«Динамо» согласовало с «Копенгагеном» переход защитника Гильермо Варелы. 27-летний игрок перейдёт клуб из России на правах аренды до конца сезона-2020/21. В договоре также прописана опция выкупа, сообщает Metaratings. Наши источники подтверждают эту информацию и сообщают, что всю заработную плату игрока будет выплачивать «Динамо».



В 2019 году Варела перешёл в «Копенгаген» из «Пеньяроля» в 2019 году за € 1,75 млн. За датский клуб защитник провёл 53 матча, в которых отдал четыре результативные передачи. Ранее Варела выступал за «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью».



В 2017 году защитник дебютировал за сборную Уругвая. В составе национальной команды он провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Варелы в € 1,5 млн.

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