Нападающий Павел Погребняк вернётся в «Урал». Екатеринбургский клуб и футболист договорились о контракте. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувший летом покинул команду в связи с истечением контракта. Сообщалось, что 36-летний форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.
В ходе своей карьеры Погребняк также выступал за «Спартак», воспитанником которого является, «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год Павел играл за границей, где защищал цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга». Футболист является чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.
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16:54Павел Погребняк вернётся в «Урал» Эксклюзив
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